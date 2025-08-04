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Илья Федотов поделился ожиданиями от предстоящего сезона в составе «Салавата Юлаева»

Илья Федотов поделился ожиданиями от предстоящего сезона в составе «Салавата Юлаева»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов поделился ожиданиями от предстоящего сезона в составе уфимской команды. Ранее форвард был обменян из «Сочи».

– Какие первые впечатления от пребывания в новом клубе?
– Впечатления самые положительные. Наслышан о клубе, о болельщиках, о традициях.

– Давно не играли. Соскучились?
– Да, давно не играл, соскучился. Положительные впечатления от двухсторонки, выиграли.

– Какие задачи ставите перед собой на сезон?
– Личные задачи пока в сторону, больше командные. Надо попасть в состав, выигрывать, а дальше всё придёт.

– Вам не говорили, в какой роли вас видят?
– Думаю, в моём возрасте такое не говорят. Нужно доказывать всё своей игрой, — цитирует Федотова пресс-служба клуба.

Федотов в минувшем сезоне провёл 28 матчей и набрал 10 очков — забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге 22-летний нападающий провёл 123 матча, в которых набрал 26 очков — забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач. Карьеру в КХЛ Федотов начинал в составе нижегородского «Торпедо», также выступал за «Нефтехимик», СКА и «Сочи».

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