«Нет проблем, я готов». Крикунов рассказал о звонке с предложением возглавить «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов рассказал о звонке генерального директора Игоря Григоренко с предложением возглавить сочинский клуб.

— Ваша первая реакция, ваши первые эмоции, когда Игорь Григоренко позвонил вам с предложением возглавить «Сочи»?

— В тот момент я как раз разговаривал по телефону с Николаем Заварухиным, главным тренером «Автомобилиста». И он мне вдруг говорит: «Василич, а мне вот смска пришла, что ты в «Сочи». Я говорю: «Ты знаешь, это из той же серии, как, помнишь, было, я забор ставил, а мне говорят: «Василич, ты в Астане». Наверное, кто-то запустил дезинформацию». А во время нашего разговора всё время параллельно второй звонок идёт. С цифрами «27-27» в конце.

Потом мы с Заварухиным поговорили, и опять приходит звонок с незнакомого номера. Я поднимаю, а это Игорь Григоренко. Он говорит: «Владимир Васильевич, как дела, как здоровье?» Я говорю, что занимаюсь домашними делами, крышу меняю. Он: «Мы хотели, чтобы вы пришли к нам, поработали у нас». Я говорю, что нет проблем, я готов, — цитирует Крикунова пресс-служба клуба.