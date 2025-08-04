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Виктор Козлов рассказал, кто будет основным вратарём «Салавата Юлаева» в новом сезоне

Виктор Козлов рассказал, кто будет основным вратарём «Салавата Юлаева» в новом сезоне
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, кто будет основным вратарём уфимской команды в предстоящем сезоне.

«У нас опять будет длинный сезон, перелёты, переезды, плотный график. Есть ли планы по основному вратарю? У нас всё так же остаётся: Самонов — первый, Вязовой помогает», — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ.

29-летний Александр Самонов сыграл в 46 матчах в регулярном чемпионате-2024/2025 с 92,4% отражённых бросков. В плей-офф он провёл 11 игр и в общей сложности пропустил 27 шайб с 89,3% отражённых бросков.

22-летний Семён Вязовой провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и девять встреч — в плей-офф, в общей сложности одержав 18 побед и пять матчей сыграв «на ноль». Коэффициент надёжности составил 1,95 при 93,4% отражённых бросков. Также Семён стал номинантом на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2024/2025.

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