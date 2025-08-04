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Вратарь новокузнецкого «Металлурга» Никита Подскребалин показал свой шлем в японском стиле

Вратарь новокузнецкого «Металлурга» Никита Подскребалин показал свой шлем в японском стиле
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Пресс-служба ВХЛ продемонстрировала шлем голкипера системы новокузнецкого «Металлурга» Никиты Подскребалина.

С правой стороны — логотип новокузнецкого хоккейного клуба; с левой — одна из главных достопримечательностей города Новокузнецка — Кузнецкая крепость. Также Никита добавил свои любимые японские мотивы. «На бороде» — символ, означающий слово «путь». Восходящее солнце, деревья и листья сакуры — всё это на фоне каменной стены; можно увидеть птиц, улетающих в небо. Сверху на шлеме просто рисунок.

Фото: Пресс-служба ВХЛ

Фото: Пресс-служба ВХЛ

Фото: Пресс-служба ВХЛ

Фото: Пресс-служба ВХЛ

Фото: Пресс-служба ВХЛ

27-летний Подскребалин в прошлом сезоне выступал в системе магнитогорского «Металлурга». За основную команду вратарь провёл две игры в регулярном чемпионате КХЛ. В составе «Магнитки» он сыграл 36 матчей (с учётом плей-офф) в ВХЛ. В июле голкипер перешёл в «Металлург» из Новокузнецка.

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