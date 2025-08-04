Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов показал, как тренируется в домашних условиях

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов разместил фотографию своей тренировки в домашних условиях.

Фото: Из личного архива Дмитрия Орлова

Напомним, 33-летний Орлов этим летом перешёл в калифорнийский клуб, с которым подписал двухлетний контракт с кэпхитом в $ 6,5 млн. Ранее он выступал за «Каролину Харрикейнз» на протяжении двух сезонов.

В минувшем сезоне 33-летний Орлов провёл 76 матчей в регулярном чемпионате, набрав 28 (6+22) очков. В плей-офф КХЛ 2025 года Дмитрий сыграл 15 встреч, где записал на свой счёт четыре результативные передачи.

За свою карьеру в НХЛ Орлов принял участие в 867 матчах, заработав 327 (76+251) очков в составе «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Каролины». В 2018 году вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли.