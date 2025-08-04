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«Ак Барс» поздравил пловца Андрея Минакова с победой в эстафете на ЧМ-2025 в Сингапуре

«Ак Барс» поздравил пловца Андрея Минакова с победой в эстафете на ЧМ-2025 в Сингапуре
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Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала пост в честь победы пловца Андрея Минакова в мужской комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:37 МСК
Окончено
1
Россия
2
Франция
3
США

«Поздравляем татарстанского пловца Андрея Минакова с золотом в эстафете на чемпионате мира в Сингапуре! Гордимся нашим спортсменом», — говорится в поздравительном сообщении пресс-службы казанского клуба.

В воскресенье, 3 августа, российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев завоевали золотые награды в комплексной эстафете 4х100 м на ЧМ-2025.

23-летний Минаков представляет республику Татарстан на Всероссийских соревнованиях. Ранее он неоднократно заявлял, что является ярым болельщиком «Ак Барса».

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