«Ак Барс» поздравил пловца Андрея Минакова с победой в эстафете на ЧМ-2025 в Сингапуре

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала пост в честь победы пловца Андрея Минакова в мужской комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Поздравляем татарстанского пловца Андрея Минакова с золотом в эстафете на чемпионате мира в Сингапуре! Гордимся нашим спортсменом», — говорится в поздравительном сообщении пресс-службы казанского клуба.

В воскресенье, 3 августа, российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев завоевали золотые награды в комплексной эстафете 4х100 м на ЧМ-2025.

23-летний Минаков представляет республику Татарстан на Всероссийских соревнованиях. Ранее он неоднократно заявлял, что является ярым болельщиком «Ак Барса».