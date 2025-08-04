35-летний защитник Игорь Головков объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Витязя» 35-летний Игорь Головков объявил о завершении карьеры.

«Вот какое это было путешествие», — подписал Головков своё фото в социальных сетях.

В прошлом сезоне защитник Игорь Головков достиг отметки в 700 сыгранных матчей за «Витязь». Он стал четвёртым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 700 + играми за одну команду. Также он является хоккеистом с самым большим в истории лиги отрицательным показателем полезности — «-129».

Всего в рамках КХЛ Головков сыграл 781 матч, в которых записал на свой счёт 57 (9+48) очков. В период с 10 октября 2017 года по 6 ноября 2024 он ни разу не мог поразить ворота соперников в КХЛ.