Стало известно имя нового капитана «Ак Барса» и его ассистентов

Защитник Алексей Марченко стал новым капитаном «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

На этом посту Марченко сменил чешского нападающего Дмитрия Яшкина.

«Расклад на новый сезон: Алексей Марченко — капитан, Никита Лямкин, Александр Барабанов, Кирилл Семёнов, Михаил Фисенко — ассистенты», — написано в сообщении пресс-службы «Ак Барса».

33-летний Марченко играет в «Ак Барсе» с 2023 года. В конце июня он продлил контракт с клубом на два года. В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны провёл 79 матчей в регулярке и плей-офф, в которых записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и отдал 15 результативных передач.

Марченко — обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и олимпийский чемпион — 2018.