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19-летний российский форвард вошёл в топ-5 лучших проспектов «Калгари» по версии НХЛ

19-летний российский форвард вошёл в топ-5 лучших проспектов «Калгари» по версии НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовал список пяти лучших проспектов «Калгари Флеймз». 19-летний российский нападающий Матвей Гридин занял четвёртое место в рейтинге.

Топ-5 проспектов «Калгари» по версии сайта НХЛ:

  1. Зейн Парех (19 лет, защитник)
  2. Хантер Бжустевич (20, зщ)
  3. Коул Решни (18, нападающий)
  4. Матвей Гридин (19, нп)
  5. Самуэль Хонцек  (20, нп).

Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2024 года. В сезоне 2024/2025 он выступал в Юниорской лиге Квебека за «Шавиниган Катарактс», провёл 72 матча и набрал 96 (44+52) очков. Ожидается, что в предстоящем сезоне российский форвард перейдёт будет играть в АХЛ, где в сезоне 2023/2024 набрал 83 очка (38+45) очка в 60 матчах за «Маскегон».

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