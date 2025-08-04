«В «Спартаке» мне не давали играть». Прохор Корбит — о переходе в «Салават Юлаев»

Бывший нападающий «Спартака» Прохор Корбит поделился впечатлениями от перехода в «Салават Юлаев».

— Безумно рад переходу в Уфу. Мне всегда нравилось играть на этой арене, в этом городе очень любят хоккей и команду.

— Для вас местная арена — это ведь еще и хорошие воспоминания по серии плей-офф «Салават Юлаев» — «Адмирал»?

— Да, конечно! Первый гол в КХЛ, я помню те эмоции! Думаю, теперь ещё не раз забью, только уже за «зелёных». В команде встретили очень хорошо, со многими ребятами общаюсь, всё навеселе, на хорошей ноте, мне очень приятно находиться здесь. Когда я узнал, что есть шанс перейти, то сразу поговорил с агентом, чтобы проработать данный вариант. В «Спартаке» мне не давали играть, хотя, думаю, что показывал результат. Я хотел перейти и играть на более высоком уровне. Рад, что «Салават» даёт мне такую возможность и я не подведу, — приводит слова Корбита пресс-служба КХЛ.

Прошедший сезон 23-летний Корбит провёл за воскресенский «Химик» в ВХЛ. В 78 матчах он набрал 79 (32+47) очков при показателе полезности «+24». В плей-офф нападающий стал самым результативным игроком всей лиги, набрав 22 очка в 23 встречах.