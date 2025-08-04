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«Не думаю, что он принял бы это предложение». Плющев — о приглашении Никитина на парад

«Не думаю, что он принял бы это предложение». Плющев — о приглашении Никитина на парад
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о чемпионском параде «Локомотива», на котором не присутствовал бывший тренерский штаб команды во главе с Игорем Никитиным.

«Я не знаю, какая там была обстановка после финала. То, что они всё-таки отдали дань уважения болельщикам и игрокам, — это нормально. По времени действительно, возможно, запоздали. Но чтобы говорить конкретнее, нужно быть внутри клуба и понимать происходящие там процессы. Не могу сказать, плохо это или хорошо. То, что провели парад, — хорошо. То, что сделали это без Никитина, конечно, плохо. Можно было бы выдержать определённую норму этики и пригласить Никитина, хотя я не думаю, что он принял бы это предложение. У него наверняка много дел в новом клубе, но с точки зрения этики, опять же, приглашение можно было отправить», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Ярославский клуб не стал приглашать на парад бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным, под руководством которого стал обладателем Кубка Гагарина.

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