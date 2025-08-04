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«Больше думает головой, чем ногами». В «Калгари» оценили игру проспекта Матвея Гридина

«Больше думает головой, чем ногами». В «Калгари» оценили игру проспекта Матвея Гридина
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Директор по скаутингу в «Калгари Флеймз» Тод Баттон высказался о перспективах в команде 19-летнего российского нападающего Матвея Гридина.

«У него много навыков и хоккейного чутья. Он ещё один парень, который больше думает головой, чем ногами. Хорошо катается, но играет руками и головой и отлично пасует из-за ворот. У него быстрый и точный бросок, и он очень вдумчивый, если судить по тому, как он ведёт игру и управляет ею. Всё, что он делает, тщательно продумано», — приводит слова Баттона пресс-служба НХЛ.

Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2024 года. В сезоне-2024/2025 он выступал в Юниорской лиге Квебека за «Шавиниган Катарактс», провёл 72 матча и набрал 96 (44+52) очков.

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