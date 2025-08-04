Михаил Кравец дал первый комментарий после своего назначения в «Барыс»

Новый главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал своё назначение в казахстанский клуб.

«Рад, что в конечном итоге я получил назначение. В принципе, переговоры достаточно быстро прошли. Были маленькие нюансы, но все решения происходили быстро.

Первые впечатления: сам стадион, арена, бассейн, тренажёрный зал, вся эта инфраструктура очень радует, есть где работать. Осталось только хоккеистам развиваться и показывать ту игру, которую от них ждут все болельщики.

Я тут практически никого не знаю. Хотелось бы увидеть, как они себя проявят во время игровых ситуаций, ну и всегда нравится, когда помощники не только подают шайбу, но и проводят те идеи, которые мы с ними обсуждаем», — сказал Кравец в видео, опубликованном пресс-службой клуба в телеграм-канале.

Соглашение с Кравцом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон.