Мэттью Ткачук стал официальным лицом новой игры NHL 26

Пресс-служба НХЛ сообщила, что двукратный обладатель Кубка Стэнли нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук стал официальным лицом обложки компьютерной игры NHL 26.

«Он задаёт тон, лидер, а теперь ещё и звезда обложек», — написано в сообщении пресс-службы НХЛ.

Фото: https://x.com/nhl

Полная презентация игры NHL26 состоится 6 августа.

Напомним, в прошлом сезоне Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф 27-летний форвард сыграл все 23 встречи, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.