Мэттью Ткачук одной фразой отреагировал на своё избрание в качестве лица обложки NHL26

вукратный обладатель Кубка Стэнли нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался по поводу того, что стал официальным лицом обложки компьютерной игры NHL26.

«Спасибо тем, кто в меня поверил, и тем, кто не верил», — написал ткачук на своей странице в социальных сетях.

Полная презентация игры NHL26 состоится 6 августа.

Напомним, в прошлом сезоне Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф 27-летний форвард сыграл все 23 встречи, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.