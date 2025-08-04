Ги Буше — об уходе Ткачёва: если у «Феррари» забрать двигатель — это уже не «Феррари»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался по поводу ухода из команды нападающего Владимира Ткачёва.

«Это было для нас большим испытанием и не входило в наши планы. Центры и зашита — приоритет для меня. Это как иметь «Феррари», но если ты заберёшь оттуда двигатель — она перестанет быть «Феррари». Ничего личного, простая математика и необходимость вписаться в потолок зарплат», — сказал Буше в интервью пресс-службе омского клуба.

29-летний Владимир Ткачёв пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач. После ухода из омского клуба Ткачёв заключил контракт с магнитогорским «Металлургом».