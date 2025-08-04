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Максим Сушко: спасибо руководству «Сибири», что отпустили в Нижнекамск

Максим Сушко: спасибо руководству «Сибири», что отпустили в Нижнекамск
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Бывший нападающий «Сибири» Максим Сушко обратился к руководству новосибирского клуба после перехода в «Нефтехимик».

«Хочу сказать спасибо руководству «Сибири», что отпустили меня спокойно в Нижнекамск. Я благодарен клубу, всем его сотрудникам. В этой команде для хоккеистов созданы прекрасные условия. Но, наверное, и в «Сибири» понимали, что мне необходим новый вызов в карьере, и я сам это ощущал. Поэтому рад, что сейчас у меня есть возможность перезагрузиться», — приводит слова Сушко «Татар-Информ».

В прошлом сезоне 26-летний форвард сыграл за «Сибирь» 42 матча, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу при показатели полезности «-8». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Максим Сушко провёл 182 игры, в которых записал на свой счёт 28 (13+18) очков.

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