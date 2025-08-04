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Экс-форвард «Рейнджерс» Джимми Веси заключил контракт со швейцарским клубом

Экс-форвард «Рейнджерс» Джимми Веси заключил контракт со швейцарским клубом
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Бывший нападающий ряда клубов НХЛ американец Джимми Веси перешёл в швейцарский «Серветт».

«Я очень рад приехать в Женеву и начать новую главу в своей карьере. Я слышал лишь похвалы не только о Швейцарии, но и о городе и организации. Здорово быть частью такой сильной команды, и я с нетерпением жду всего, чего мы сможем достичь в этом сезоне и в дальнейшем. Наша цель — вернуться на вершину чемпионата, и я с нетерпением жду начала», — приводит слова Веси пресс-служба швейцарского клуба.

Веси выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Баффало Сейбрз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Девилз» и «Колорадо Эвеланш». На его счету 657 матчей в НХЛ, в которых он набрал в общей сложности 203 (103+100) очка. Прошлый сезон 32-летний Веси начинал в «Рейнджерс», а заканчивал в «Колорадо». В общей сложности форвард сыграл 43 матча в сезоне-2024/2025 и набрал 8 (5+3) очков.

Ранее в СМИ проходила информация, что Веси может перейти в СКА.

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