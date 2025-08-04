Форвард «Сиэтла» встретился с медведем во время съёмок на Аляске

Американский нападающий «Сиэтл Кракен» Джон Хэйден встретился с медведем во время съёмок клубного видеосюжета на Аляске.

Представители «Сиэтла» снимали видеоролик на реке, на котором Хейден и маскот по прозвищу Буй ловят рыбу. Во время съёмок из прибрежного леса вышел медведь, который направился к находящейся в воде группе. Когда люди начали переходить речку вброд, животное побежало в их сторону, но затем остановилось.

30-летний Хэйден в прошлом сезоне сыграл 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Также в его активе 30 (13+17) очков в 50 играх за фарм-клуб «Сиэтла» в АХЛ.