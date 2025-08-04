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«Просто талантливые — не наша история». Ги Буше рассказал о подборе игроков в «Авангард»

«Просто талантливые — не наша история». Ги Буше рассказал о подборе игроков в «Авангард»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как провёл время во время летнего межсезонья и игроки с какими качествами должны играть в его команде.

«Лето было посвящено работе. Как организация. мы этим летом, действительно, работали усердно. Нам нужно было произвести несколько изменений. Команда обновилась почти наполовину. мы много общались с игроками, созванивались с агентами, встречались с потенциальными новичками, совершили много поездок в поисках правильных для нас людей. Если ты находишь правильных людей. то у тебя будет и правильный результат. Людей, которые принимают нашу культуру и понимают то, что мы делаем. Для этого недостаточно просто посмотреть статистику и на игрока на льду. Ты звонишь генеральным менеджерам, тренерам, другим игрокам — узнаёшь, какие эти люди за пределами льда, насколько эгоистичны, насколько готовы к дополнительной работе.

Просто талантливые — это не наша история. Мы заинтересованы в тех, кто дисциплинирован, готов стойко противостоять неудачам, если они случается. Чтобы выиграть четыре серии плей-офф, нам важно быть уверенными в глубине нашего состава. в качестве глубины. всё это потребовало очень большой работы. так что у меня и не было отпуска этим летом», — — сказал Буше в интервью пресс-службе омского клуба.

Летом «Авангард» покинули 23 хоккеиста. Пополнили омский клуб 15 игроков.

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