«Именно такие люди становятся победителями». Ги Буше — о переходе Потуральски

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал подписание подписании контракта с американским нападающим Эндрю Потуральски, признанным самым ценным игроком АХЛ в прошлом сезоне.

«Что касается Потуральски, то многие клубы КХЛ охотились за ним не первый год. Мы сделали всё возможное, чтобы убедить его приехать. Это не было решением одного дня, переговоры длились месяцами. Дело не только в желании игрока, это ещё и вопрос проверки не только статистики. но и личности. Мы провели тщательное домашнее задание по Поцу [Потуральски], у нас есть связи, мы говорили с генеральными менеджерами, тренерами, игроками и поняли — это не просто отличный хоккеист, это достойный человек.

Он звезда, но не ведёт себя как звезда. Он лидер, хочет быть частью команды и делает окружающих лучше. Помню, один из разговоров с ним касался его роли в звене и игре в большинстве. Я спросил его о том, где он себя видит. Эндрю ответил: «Неважно, ставьте меня куда угодно. Я сделаю то, что нужно для команды». Именно такие люди становятся победителями, а не просто хорошими игроками», — сказал Буше в интервью пресс-службе омского клуба.

31-летний Потуральски в сезоне-2024/2025 сыграл 59 матчей, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+6». Всего на счету 31‑летнего хоккеиста 527 матчей и 493 (161+332) очка в чемпионатах АХЛ при показателе полезности «+85».