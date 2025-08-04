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«В «Филадельфии» любят россиян». Экс-игрок «Флайерз» Максим Сушко — о перспективах Мичкова

«В «Филадельфии» любят россиян». Экс-игрок «Флайерз» Максим Сушко — о перспективах Мичкова
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Поигравший в «Филадельфии Флайерз» нападающий «Нефтехимика» Максим Сушко ответил на вопрос о перспективах российского форварда Матвея Мичкова в составе «лётчиков».

— Матвей Мичков может стать лицом «Филадельфии» через года три-четыре?
— Я думаю, да. Руководство «Филадельфии» очень любит российских хоккеистов, с удовольствием приглашает их в команду. У Матвея был классный дебютный сезон в «Филадельфии». Если он продолжит прогрессировать, то в будущем станет главной звездой команды. Приятно следить за ним, за его игрой. Искренне желаю, чтобы у него получилась большая карьера в НХЛ, — приводит слова Сушко «Татар-Информ».

В своём дебютном сезоне-2024/2025 Матвей Мичков провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 63 (26+37) очка. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

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