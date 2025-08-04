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Уэйн Гретцки и Мэттью Ткачук войдут в Совет по спорту при президенте США Дональде Трампе

Уэйн Гретцки и Мэттью Ткачук войдут в Совет по спорту при президенте США Дональде Трампе
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Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки и нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук будут включены в Совет по спорту, фитнесу и питанию при президенте США Дональда Трампа.

Созданная организация при главе США будет разрабатывать школьные программы для поощрения за выдающиеся достижения в физическом воспитании и поддерживать разработку Президентской премии в области фитнеса, работая в партнёрстве со спортсменами, тренерами, командами и школами, чтобы обеспечить доступ к фитнесу и здоровому образу жизни.

Кроме Гретцки и Ткачука, в Совет будут приняты комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и другие известные личности в мире североамериканского спорта.

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