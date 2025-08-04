Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Билл Герин рассказал, по каким критериям будет проводиться отбор в сборную США на ОИ-2026

Билл Герин рассказал, по каким критериям будет проводиться отбор в сборную США на ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин ответил на вопрос о комплектовании национальной команды на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

— Насколько сложно побороть соблазн просто собрать команду звёзд и посмотреть, что из этого получится?
— Вот именно. Приходится бороться с этим желанием. У нас сейчас такой хороший выбор игроков из Америки, у нас так много ребят, из которых можно выбирать, что это действительно осложняет задачу. Мы не взяли некоторых действительно хороших игроков на Турнир четырёх наций, и нам придётся сделать то же самое с олимпийской сборной.

Мы возьмем тех, кто, по нашему мнению, даст нам наилучшие шансы на победу. Всё не всегда сводится к очкам. Это сводится к соответствию, роли игрока и прочему. Но это сложно, — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

Ранее сборная США назвала первую шестёрку хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026: Куинн Хьюз, Чарли Макэвой, Джек Айкел, Остон Мэттьюс, Брэди и Мэттью Ткачуки.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо.

Материалы по теме
Билл Герин заявил о желании сборной США выиграть Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android