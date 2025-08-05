«Айлендерс» объявили о подписании контракта новичка с первым номером драфта НХЛ-2025

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал трёхлетний контракт новичка с защитником Мэттью Шефером, сообщается на официальном сайте клуба.

Шефер был выбран под общим первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2025 года. Он стал пятым игроком в истории клуба, выбранным под первым номером, и первым с 2009 года.

Начало прошлого сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на молодёжном чемпионате мира — 2025 он получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря 2024 года. На его счету всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира в прошедшем сезоне.