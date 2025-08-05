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Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин высказался о сокращении буллитной серии в КХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин высказался о сокращении буллитной серии в КХЛ
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал сокращение буллитной серии в КХЛ до трёх попыток.

«По мне, трёх вполне достаточно. В любом случае если счёт будет одинаковым, то будет и четвёртый, и пятый буллит. Думаю, в командах нет больше трёх классных буллитёров. Поэтому и трёх достаточно. Думаю, тренеры более точечно будут назначать исполнителей, чтобы мастеровитые ребята делали это», — заявил Шестёркин.

Напомним, 29 июля 2025 года завершилось заочное голосование совета директоров Континентальной хоккейной лиги, на котором были внесены изменения в правовой и спортивный регламенты.

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