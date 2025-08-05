Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фридман рассказал, как новые контракты Капризова и Макдэвида могут повлиять на НХЛ

Фридман рассказал, как новые контракты Капризова и Макдэвида могут повлиять на НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ и журналист Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, как новые контракты российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида могут повлиять на соглашения других хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

«Как только эти игроки подпишут контракты, думаю, в следующем году некоторые из свободных агентов скажут: «Ладно, теперь пик рынка определён. Мне будет легче найти золотую середину или комфортное положение в команде, когда эти два парня определятся», — заявил Фридман в подкасте 32 Thoughts: The Podcast.

Действующее соглашение 28-летнего Капризова с «Миннесотой» с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года. У Макдэвида также остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн). 1 июля он получил право на продление соглашения с клубом.

Материалы по теме
«Кирилл стоит этих денег». THN — о возможном переходе Капризова в «Лос-Анджелес»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android