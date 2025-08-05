Никишин стал лучшим проспектом «Каролины» в преддверии нового сезона по версии сайта НХЛ

Журналист Том Гулитти в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил топ-5 лучших проспектов «Каролины Харрикейнз» наступающего сезона.

Первую строчку в списке занял российский защитник «ураганов» Александр Никишин.

«То, как он смог справиться с тем, что ему пришлось быстро перестроиться и войти в игру в НХЛ, свидетельствует о том, насколько перспективным он может быть. Он хочет играть именно так, как нужно «Каролине», — заявил помощник генерального менеджера «Харрикейнз» Даррен Йорк.

Отметим, что третью строчку в рейтинге занял форвард «Торпедо» Никита Артамонов, выбранный «Каролиной» на драфте 2024 года под общим 50-м номером.

Полностью топ-5 лучших проспектов «Каролины Харрикейнз» наступающего сезона по версии сайта НХЛ выглядит так:

1. Александр Никишин (защитник);

2. Брэдли Надо (нападающий);

3. Никита Артамонов (нападающий);

4. Феликс Унгер Cёрум (нападающий);

5. Доминик Бадинка (защитник).