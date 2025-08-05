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«Был приятно шокирован инфраструктурой «Локомотива». Рябыкин — о работе с ярославцами

«Был приятно шокирован инфраструктурой «Локомотива». Рябыкин — о работе с ярославцами
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Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался об организации работы в ярославском клубе. Напомним, специалист входит в штаб главного тренера железнодорожников Боба Хартли.

— Ваши первые впечатления от работы в «Локомотиве»?
— Пока предсезонка только начинается, все впечатления – впереди. Могу сказать, что был приятно шокирован инфраструктурой «Локомотива». Руководством здесь созданы все возможности для работы и для развития — и хоккеистам, и тренерам.

Думаю, сегодня только в Санкт-Петербурге такой же суперсовременный «Хоккейный город», как в Ярославле. Это говорит о многом и настраивает на большую работу, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

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