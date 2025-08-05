Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радулов высказался об отсутствии Игоря Никитина на чемпионском параде «Локомотива»

Радулов высказался об отсутствии Игоря Никитина на чемпионском параде «Локомотива»
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался об отсутствии бывшего наставника ярославского клуба, а ныне главного тренера ЦСКА Игоря Никитина на чемпионском параде железнодорожников.

«Я так понимаю, что у них [ЦСКА] уже начался тренировочный сезон, мы чуть позже [начинаем]. Всегда было бы приятно его [Никитина] увидеть», — заявил Радулов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ярославский клуб не стал приглашать на парад бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным, под руководством которого стал обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, «Локомотив» не стал изготавливать чемпионские перстни для бывшего тренерского штаба.

Материалы по теме
«Локомотив» вычеркнул Никитина из истории клуба. Весь скандал — из-за позднего парада
«Локомотив» вычеркнул Никитина из истории клуба. Весь скандал — из-за позднего парада
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android