Радулов высказался об отсутствии Игоря Никитина на чемпионском параде «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался об отсутствии бывшего наставника ярославского клуба, а ныне главного тренера ЦСКА Игоря Никитина на чемпионском параде железнодорожников.

«Я так понимаю, что у них [ЦСКА] уже начался тренировочный сезон, мы чуть позже [начинаем]. Всегда было бы приятно его [Никитина] увидеть», — заявил Радулов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ярославский клуб не стал приглашать на парад бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным, под руководством которого стал обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, «Локомотив» не стал изготавливать чемпионские перстни для бывшего тренерского штаба.