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Сопин рассказал, когда к «Авангарду» присоединится канадский защитник Лажуа

Сопин рассказал, когда к «Авангарду» присоединится канадский защитник Лажуа
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, когда к омскому клубу присоединится канадский защитник Максим Лажуа.

– Как оцените готовность команды к сезону?
– Тяжело сказать, пока проводим всего вторую тренировку на льду. Доволен тем, как выглядят ребята. Все соскучились, тренируются с большой отдачей и энергией. Ни к кому претензий нет.

– Рашевский приболел?
– Да. К сожалению, так получилось. Может быть, дело в акклиматизации, тесты наложились. Думаю, в ближайшее время вернётся.

– Когда приедет Максим Лажуа?
– Он приедет к нам на сборы в Санкт-Петербург, потому что мы поздно его подписали. Сейчас оформляются все документы и виза. В скором времени они будут готовы, в Питере он к нам присоединится, – сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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