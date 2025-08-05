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Сопин ответил на вопрос, при каком условии Маклауд вернётся в «Авангард»

Сопин ответил на вопрос, при каком условии Маклауд вернётся в «Авангард»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, при каком условии нападающий Майкл Маклауд вернётся в стан «ястребов». Форвард ранее был обвинён в сексуальном насилии, однако позже оправдан в канадском суде.

– Есть обновления по ситуации с Маклаудом?
– В ближайшие две недели прояснится его статус в НХЛ – будет ли ему разрешено вести переговоры с клубами или нет. От этого будет зависеть его судьба в Северной Америке. Если ему откажут в продолжении карьеры в НХЛ или команды оттуда не захотят нести репутационные риски и потери и не станут подписывать с ним контракт, то он вернётся в «Авангард».

– То есть либо НХЛ, либо «Авангард»?
– Мы других вариантов не рассматриваем. Обмен его прав не обсуждается. Ждём его в КХЛ только в «Авангарде».

– Готовы ждать его только две недели, не больше?
– Наша позиция с Буше – хотим видеть его сейчас, с первых дней. Но ситуация сложилась так, как сложилась. Две недели – не критическая дата, мы можем подождать. При условии, что он вернётся к нам, – сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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