«Всё возможно». Генменеджер «Авангарда» Сопин — о слухах про переходы Хмелевски и Ружички

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин отреагировал на слухи о возможном переходе форвардов Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева» и Адама Ружички из «Спартака» в омский клуб.

– Прокомментируете слухи о Хмелевски и Ружичке?

– Думаю, эти слухи рождаются так – люди обсуждают финансовые проблемы «Салавата Юлаева» и пытаются понять, что клуб будет делать с высокооплачиваемыми лидерами. Отправляют в «Авангард». То же самое с Ружичкой – он не может подписать контракт со «Спартаком». Наверное, рассматриваются варианты обмена этих прав, многие эксперты отправляют его к нам. Пока ничего предметного по этим вопросам сказать не могу. Рассматриваем все варианты усиления, но сказать, что мы ведём переговоры по этим игрокам, пока не готов.

– Это ситуация «либо Маклауд, либо они» или всё возможно?

– Всё возможно. У нас есть два легионерских места. Если закроем позицию центрального нападающего, то сможем взять некую паузу, начать чемпионат в текущем составе и искать усиление по ходу сезона, – сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.