Генеральный менеджер «Авангарда» высказался о вратарской ситуации в команде

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о вратарской ситуации в омской команде.

– Нужен ли крайний нападающий в верхние звенья?

– Идёт обсуждение – нужны ли нам центральный и крайний или же два центральных. Ги Буше считает, что центральные могут играть с краю, я с ним в этом согласен. Мало центров не бывает.

– Достаточно ли «Авангарду» двух вратарей – Серебрякова и Мишурова?

– На данный момент да. Плюс у нас есть ребята в ВХЛ – Евгений Ярославлев, например, который страховал московское «Динамо» в прошлом сезоне. Есть и молодые ребята в системе – Долгов, Юнин. Три опытных взрослых вратаря с претензией на пост первого номера – большая проблема. Уже приходилось сталкиваться с таким. Начнём именно в таком сочетании.

– У Ярославлева же односторонний контракт? Или это быстро решается?

– Конечно. Это вратарь нашей системы. Если будет необходимость, переподпишем контракт с ним на двусторонний, – сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.