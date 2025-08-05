«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ

Челябинский «Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.
В новый тренерский штаб вошли:
Бенуа Гру — главный тренер;
Рафаэль Рише — ассистент главного тренера;
Марио Рише — ассистент главного тренера;
Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;
Петер Шкрабел — тренер вратарей;
Александр Соловьёв — тренер-аналитик;
Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;
Михаил Бутуев — тренер по ОФП.
Отмечается, что в межсезонье Континентальной хоккейной лиги команду покинули пять представителей тренерского штаба: Борис Миронов, Юрий Кузьменков, Максим Смельницкий, Даниил Бабенко и Владимир Гапонов.