«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ

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Челябинский «Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

В новый тренерский штаб вошли:

Бенуа Гру — главный тренер;

Рафаэль Рише — ассистент главного тренера;

Марио Рише — ассистент главного тренера;

Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;

Петер Шкрабел — тренер вратарей;

Александр Соловьёв — тренер-аналитик;

Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;

Михаил Бутуев — тренер по ОФП.

Отмечается, что в межсезонье Континентальной хоккейной лиги команду покинули пять представителей тренерского штаба: Борис Миронов, Юрий Кузьменков, Максим Смельницкий, Даниил Бабенко и Владимир Гапонов.