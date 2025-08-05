Сопин назвал фактор, из-за которого Потуральски перешёл в «Авангард»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о переходе нападающего Эндрю Потуральски в омский клуб.

– У Потуральски мощная статистика в АХЛ, но мало матчей в НХЛ. Только сейчас в 31 год он решил поехать за новым вызовом. Не смутило ли, что он не делал этого раньше?

– Честно говоря, нет. Ги Буше общался с ним в конце сезона. Один из факторов, который подтолкнул его к переезду – вызов для самого себя. Он два раза выигрывал Кубок Колдера в АХЛ, три раза был лучшим бомбардиром лиги. Для него как для спортсмена это новый вызов – приехать в одну из сильнейших лиг мира и попробовать что-то доказать здесь, побороться за кубок. Были разные варианты – у него маленькие дети, семья, была комфортная жизнь в Калифорнии. Сейчас он, наверное, понимает, что век хоккеиста не такой долгий, поэтому решил попробовать себя в другой лиге, – сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.