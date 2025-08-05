Состав «Лады» пополнил нападающий Иван Савчик

Состав «Лады» пополнил 25-летний нападающий Иван Савчик, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Односторонний контракт с форвардом действует до конца сезона-2026/2027.

В 2017 году был приглашён в систему «Югры». В МХЛ в команде «Мамонты Югры» провёл 148 матчей, набрал 71 (27+44) очко. В ВХЛ в «Югре» сыграл 176 матчей, заработал 51 (16+35) очко.

В 2023 году Иван перешёл в «Витязь», где провёл два сезона. Суммарно в Континентальной хоккейной лиге форвард принял участие в 121 игре и набрал 32 (15+17) очка. Отметим, что Иван Савчик является бронзовым призёром МХЛ (2019) и победителем Кубка Вызова МХЛ (2020).