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Максим Рыбин рассказал о своих задачах в тренерском штабе «Сочи»

Максим Рыбин рассказал о своих задачах в тренерском штабе «Сочи»
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Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин рассказал о своих задачах в штабе южан.

«В «Сочи» я буду заниматься и молодыми игроками, и игроками, кто в ротации, кто попал в состав, а кто нет. Обучать ребят, кто с МХЛ приходит, чтобы их немного обучать в психологическом плане. В общем готовить к взрослому хоккею, в принципе, работа такая, как у любого другого тренера. И в зале буду, и на льду, и мне ребята по тренерскому штабу будут помогать, я тоже буду тренерам помогать. Общая работа, но достаточно интересная и достаточно сложная», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Ранее «Сочи» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026. Новым главным тренером был назначен Владимир Крикунов.

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