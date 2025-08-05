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Плющев оценил назначение Михаила Кравца на пост главного тренера «Барыса»

Плющев оценил назначение Михаила Кравца на пост главного тренера «Барыса»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил назначение Михаила Кравца на пост наставника астанинского «Барыса».

«Я думаю, что »Барыс« и с новым тренерским штабом будет там же, где обычно. Не жду от них ничего», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Соглашение с Кравцом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.

Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В Континентальной хоккейной лиге он в разное время возглавлял «Витязь», «Амур», «Авангард», «Куньлунь».

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