«Есть люди, которые любят докапываться до негатива». Рябыкин о позднем параде «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о том факте, что чемпионский парад железнодорожников был проведён спустя два месяца после победы команды в Кубке Гагарина.

— В прессе шла бурная дискуссия относительно того, что парад был проведён спустя два с лишним месяца после триумфа. Что думаете?

— Это вообще не наш вопрос. В стране есть люди – и в прессе, и в жизни, которые любят во всём докапываться до негатива. Наша задача – наоборот, взять в будущее весь позитив.

В моей карьере были опыты чемпионских парадов. У игроков и тренеров тут особая психология – в первые два дня после победы ты на адреналине и в эйфории. Потом эмоции уходят. Что через две недели — как в Омске, что через два месяца. Ну а для болельщиков победа любимой команды – это счастье. И через неделю, и через месяц, и через год, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.