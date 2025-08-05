Жителя Ярославля оштрафовали за попытку дотронуться до Кубка Гагарина

Суд в Ярославле оштрафовал на одну тысячу рублей за хулиганство мужчину, пытавшегося незаконно пройти в VIP-зону арены «Локомотива», чтобы дотронуться до Кубка Гагарина, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

«3 августа, находясь в общественном месте в УКРК «Арена-2000», при проведении концерта, посвящённого победе хоккейной команды «Локомотив», имея билет на девятую трибуну, прошёл в партер, на замечания работника «Арена-2000» и попытку остановить не реагировал, пытался проникнуть в VIP-зону с целью дотронуться до Кубка Гагарина, был принудительно остановлен сотрудниками полиции и выведен из партера. Своими действиями нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу, то есть совершил мелкое хулиганство.

Назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сказано в сообщении пресс-службы суда.