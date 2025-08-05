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Вячеслав Быков высоко оценил игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова

Вячеслав Быков высоко оценил игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высоко оценил игру российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Вся страна гордится Кириллом Капризовым и его талантом, своими действиями он прославляет российский хоккей. В своё время я сумел с ним поработать и заявляю, что он воспитанный и ответственный парень», – приводит слова Быкова LiveResult.

Ранее инсайдер НХЛ и журналист Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, как новые контракты российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида могут повлиять на соглашения других хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

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