Рябыкин: хоккейная команда Хартли — это часы, у него всё расписано по минутам и секундам

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о специфике смены штаба в ярославском клубе. Напомним, специалист входит в штаб главного тренера железнодорожников Боба Хартли.

— В «Локомотиве» один чемпионский штаб сменил другой. Здесь есть какая-то специфика?

— Мы прекрасно знаем, как Игорь Никитин и его помощники относятся к деталям. У Никитина омская школа – и омские ассистенты, такие как Антон Курьянов и Александр Попов. Одни в штабе больше внимания уделяют обороне, другие – как тот же Курьянов – атаке, большинству. Все профессионалы, у каждого свои наработки — знаем об этом не понаслышке, друг с другом в Омске играли, работали на лавочке.

Та же история – у Боба Хартли. У него хоккейная команда – это часы. У каждой стрелки – свой ход, всё расписано по минутам и секундам.

Поэтому специфика здесь в том, что в «Локомотиве», наверное, в нашем самом системном клубе, одну системную тренерскую команду сменила другая. Наверное, это плюс в адаптации — и для игроков, и для нас, тренеров, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.