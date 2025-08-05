Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин: хоккейная команда Хартли — это часы, у него всё расписано по минутам и секундам

Рябыкин: хоккейная команда Хартли — это часы, у него всё расписано по минутам и секундам
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о специфике смены штаба в ярославском клубе. Напомним, специалист входит в штаб главного тренера железнодорожников Боба Хартли.

— В «Локомотиве» один чемпионский штаб сменил другой. Здесь есть какая-то специфика?
— Мы прекрасно знаем, как Игорь Никитин и его помощники относятся к деталям. У Никитина омская школа – и омские ассистенты, такие как Антон Курьянов и Александр Попов. Одни в штабе больше внимания уделяют обороне, другие – как тот же Курьянов – атаке, большинству. Все профессионалы, у каждого свои наработки — знаем об этом не понаслышке, друг с другом в Омске играли, работали на лавочке.

Та же история – у Боба Хартли. У него хоккейная команда – это часы. У каждой стрелки – свой ход, всё расписано по минутам и секундам.

Поэтому специфика здесь в том, что в «Локомотиве», наверное, в нашем самом системном клубе, одну системную тренерскую команду сменила другая. Наверное, это плюс в адаптации — и для игроков, и для нас, тренеров, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Был приятно шокирован инфраструктурой «Локомотива». Рябыкин — о работе с ярославцами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android