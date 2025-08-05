«Мы ещё пару главных тренеров поменяем!» Экс-игрок сборной Казахстана — о «Барысе»

Бывший игрок сборной Казахстана Андрей Пчеляков оценил назначение Михаила Кравца на пост главного тренера «Барыса».

«Я оцениваю это назначение на «хорошо». Но думаю, что по ходу чемпионата КХЛ мы ещё пару главных тренеров поменяем! Не за горами феерическое возвращение в «Барыс» Галыма Мамбеталиева и команды», — приводит слова Пчелякова Sports.kz.

Соглашение с Кравцом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.

Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В Континентальной хоккейной лиге он в разное время возглавлял «Витязь», «Амур», «Авангард», «Куньлунь».