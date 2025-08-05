Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы ещё пару главных тренеров поменяем!» Экс-игрок сборной Казахстана — о «Барысе»

«Мы ещё пару главных тренеров поменяем!» Экс-игрок сборной Казахстана — о «Барысе»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной Казахстана Андрей Пчеляков оценил назначение Михаила Кравца на пост главного тренера «Барыса».

«Я оцениваю это назначение на «хорошо». Но думаю, что по ходу чемпионата КХЛ мы ещё пару главных тренеров поменяем! Не за горами феерическое возвращение в «Барыс» Галыма Мамбеталиева и команды», — приводит слова Пчелякова Sports.kz.

Соглашение с Кравцом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.

Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В Континентальной хоккейной лиге он в разное время возглавлял «Витязь», «Амур», «Авангард», «Куньлунь».

Материалы по теме
Плющев оценил назначение Михаила Кравца на пост главного тренера «Барыса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android