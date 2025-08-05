«Такие баллоны я бегаю в первый раз». Ткачёв — о тренировках у Разина в «Металлурге»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв высказался о тренировках под руководством главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

«Такие баллоны я бегаю в первый раз. Но ничего страшного. Главное – перетерпеть. Потом уже идёшь в накат, привыкаешь к нагрузкам. Магнитогорск живёт хоккеем. На матчи приходит много болельщиков. Постараемся радовать их своей игрой и победами. Надеюсь, аншлаги будут каждый матч. По роли в команде ещё говорить рано. Сейчас идёт рабочий цикл. Ближе к игровым тренировкам всё станет понятно.

Когда я только подписал контракт, Евгений Тимкин вызвался мне помочь с бытом, всё показать. Спасибо ему за это. Закупились всем необходимым по быту, съездили в центр города. Успел всё посмотреть», — цитирует Ткачёва сайт КХЛ.