«Мы могли пройти «Локомотив», но нас бы не хватило дальше». Буше — о селекции «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о селекционной работе омского клуба.

«Глядя на те команды, которые добиваются успеха в КХЛ, не только мне, но и руководству «Авангарда» было понятно, что необходимы изменения в составе. Дело не в том, что какие-то конкретные игроки нам не нравились. Да, мы были близки к тому, чтобы обыграть «Локомотив», но нас бы просто не хватило дальше. Возможно, это не было видно со стороны, но все ребята были выжаты, как лимон, и измождены, потому что они отдавались на протяжении всего сезона. На последующий раунд нас бы не хватило – бензина не осталось у ребят. И в этом не их вина, таковы обстоятельства, ведь нам просто не хватало глубины состава.

В КХЛ, как и в НХЛ, успеха добиваются те команды, которые сильны в обороне. Так было у «Металлурга», так было у «Локомотива». От защиты всё начинается, у тебя должны быть классные защитники, которые хорошо распоряжаются шайбой, здорово переходят в атаку, помогают атакующим игрокам. Поэтому нам всем было понятно, что нужны определённые изменения в коллективе. Вероятно, со стороны мы смотрелись хорошо, и я мог бы говорить нечто другое, но я привык быть честным», — передаёт слова Ги Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.