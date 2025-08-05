Ги Буше: «Авангарду» нужны были не только хорошие игроки, но и хорошие люди

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о выборе новых игроков, которые пополнили состав «ястребов» в нынешнее межсезонье.

«Мы тщательно изучали каждого игрока, который присоединился в это межсезонье к нашей команде. В том числе это делал и я. Откровенно говоря, лета у меня и не было, потому что мы много времени провели в переговорах с тренерами, менеджерами, иногда мне приходилось ехать на машине по восемь часов, чтобы увидеться и поговорить с игроком и его семьёй. Огромную работу проделали, я изучил около 125 хоккеистов, советовался с менеджментом. Нам нужны были не только хорошие игроки, но и хорошие люди, которые впишутся в нашу культуру и нашу команду. С прошлого сезона у нас остались те ребята, которые соответствуют нашим ценностям, готовы работать на благо команды.

Понятно, что работа не останавливается. Нам необходимо стать лучше при переходе из обороны в атаку и наоборот, над этим мы и будем работать. Нам нужны были универсалы, готовые сыграть на любой позиции и в любой расстановке – поэтому мы подписали Потуральски. Нам нужно было стать мощнее – поэтому у нас появился Волков. Сейчас у нас есть два вакантных места в нападении, которые мы должны заполнить, поэтому трансферная работа не прекращается», — передаёт слова Ги Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.