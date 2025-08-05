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Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о начале тренировок казанского клуба

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о начале тренировок казанского клуба
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал начало тренировок казанского клуба.

– В каком состоянии команда вышла из отпуска? Довольны функциональным состоянием игроков?
– Всё нормально, ребята вернулись в хорошем состоянии. Видно, что они соскучились по работе. Когда для нас завершился прошлый сезон сезон, мы не стали сразу распускать команду, поработали. Для тренерского штаба было важным пообщаться с каждым из игроков, услышать их мнение по сезону, донести наше видение. Каждому хоккеисту подготовили программу подготовки на лето, тренер по ОФП держал этот вопрос на контроле, ребята присылали тесты. Отмечу, что по итогам этого лета ребята пришли в гораздо лучшем функциональном состоянии.

У нас расширился тренерский штаб, в него вошёл Дмитрий Полянчиков, который работал в сборных с нападающими, его профиль – вбрасывания. Также мы усилили штаб ещё одним тренером по ОФП – Даниилом Бабенко, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

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