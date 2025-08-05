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«Мы не гонимся за громкими именами». Гатиятулин — о критике «Ак Барса» за селекцию

«Мы не гонимся за громкими именами». Гатиятулин — о критике «Ак Барса» за селекцию
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о селекционной работе казанского клуба и ответил на критику данного аспекта команды.

– У вас впереди второй год работы в Казани, он во многом может стать определяющим, как оцените селекцию команды?
– Наличие контракта не гарантирует, что игрок или тренер доработает его до конца. Мы концентрируем на этом внимание, делаем свою работу. Если говорить о селекции, то ещё на весенней пресс-конференции я озвучивал, какие позиции мы хотим укрепить. Что-то удалось осуществить, что-то – нет. Работа в этом направлении идёт. Наша цель – не подписывать громкие имена, а сбалансировать команду. Ищем игроков не на эмоциях.

– Многие критикуют селекционную работу «Ак Барса» в это межсезонье.
– Повторюсь, мы не гонимся за громкими именами. Есть такая шутка, но она даже философская: «На всемирной встрече пессимистов приняли решение больше не собираться». Мы не пессимисты. Если бы мы не были уверены в том, что готовы сделать шаг выше, то я перед вами сейчас не стоял бы. Мы знаем, что нужно делать, донесли это до ребят. Летние тесты и медосмотр показали, что ребята вернулись из отпуска в лучшем состоянии, чем годом ранее, в этом компоненте мы стали сильнее.

Посмотрим на ребят из системы, в прошлом сезоне у них был хороший опыт игры в КХЛ. Кому-то дали шанс авансом. Будем искать внутренние резервы, задача у нас прежняя – в каждом матче искать пути для побед, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

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