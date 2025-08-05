Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отреагировал на смену капитана в казанском клубе

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отреагировал на смену капитана в казанском клубе. Напомним, вместо чешского нападающего новым капитаном стал Алексей Марченко.

– Анвар Рафаилович сказал, что смена капитана – совместное решение. Расскажите, как пришли к нему?

– Это решение тренерского штаба. Мы все – профессионалы, наша главная задача – показывать максимум в любой роли.

– Эмоционально на вас это как-то может отразиться?

– Нет, никаких обид нет, в каком-то смысле это новая мотивация. Я от своих принципов отступать не собираюсь, буду доказывать своей игрой, — цитирует Яшкина официальный сайт «Ак Барса».